Neustadt – Zuschüsse für eine PWV-Hütte und zwei Naturfreundehäuser – Wertvolle Hilfe durch Hüttenaufbauprogramm des Bezirksverbands Pfalz

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen seines Hüttenaufbauprogramms bezuschusst der Bezirksverband Pfalz mit insgesamt knapp 45.000 Euro Sanierungsarbeiten an der Pfälzerwald-Vereins-Hütte in Offenbach-Hundheim sowie an den Naturfreundehäusern in Iggelheim und im Heidenbrunnental in Neustadt. 22.616 Euro erhält die PWV-Ortsgruppe in Offenbach-Hundheim für ihre Ernst-Reichel-Hütte, bei der die Sanitäranlagen erneuert und ein Holzbrandofen ausgetauscht werden müssen. Die Hütte hat der Verein vor 50 Jahren errichtet und ist barrierefrei für bewegungseingeschränkte Besucherinnen und Besucher zugänglich. Die Sanitäranlagen sind in die Jahre gekommen und dringend renovierungsbedürftig. Beheizt wird das Gebäude über einen 20 Jahre alten zentralen Holzofen, der nicht mehr den Anforderungen der Abgasvorschriften entspricht, sowie elektrische Heizgeräte. Über 13.070 Euro kann sich die Ortsgruppe Iggelheim freuen, um das Kühlhaus ihres Naturfreundehauses komplett zu sanieren. Der Umbau fand bereits Anfang des Jahres während der Betriebsferien statt, sodass der Besucherverkehr nicht gestört wird. Den Naturfreunden in Neustadt kommen 9.300 Euro zugute, um den Brennwert-Heizkessel ihres Hauses im Heidenbrunnental erneuern zu können. Die Heizung des 1923 bis 1929 errichteten Gebäudes wurde 2005 von Öl auf Propangas umgestellt; nun muss der Kessel ausgetauscht werden, da er nicht mehr repariert werden kann.

„Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal in der Pfalz“, so Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Bezirksverband Pfalz an den Kosten der Erneuerungsmaßnahmen beteilige. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald und dem restlichen Teil der Pfalz zu beheben, da die Vereine die Sanierungen oft nicht allein aus eigenen Mitteln stemmen könnten.

