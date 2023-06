Speyer – Entfernung von Gehölzbewuchs am Feuerwehrgerätehaus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Für den Bau des Geh- und Radwegs am neuen Feuerwehrgerätehaus in Speyer-Nord muss in den kommenden Tagen entlang der Spaldinger Straße zur Kreuzung Waldseer Straße/Tullastraße ein Streifen mit Gehölzbewuchs gerodet werden. Die Maßnahme ist erforderlich, da der vorhandene Gehweg als Geh- und Radweg auf eine Breite von drei Metern ausgebaut wird und Leitungen zu verlegen sind. Bei dem Streifen der Gehölzfläche, der sich auf eine Breite von etwa acht Metern erstreckt, handelt es sich hauptsächlich um Aufwuchs von Götterbaum und Robinie. Die Kontrolle vorab ergab, dass keine Nistplätze und geschützten Arten betroffen sind, sodass die Maßnahme in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keinen naturschutzrechtlichen Eingriff darstellt. Im Anschluss an die Baumaßnahme wird die Vegetationsfläche als Böschung rekultiviert und mit einer Wiesenmischung eingesät sowie die beiden in dem Bereich befindlichen Bäume auf das Gelände des Gerätehauses umgepflanzt.

