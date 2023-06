Landau – Schauen, staunen, lernen – Am Samstag, 8. Juli, öffnet der Klimagarten in der Landauer Kleingartenanlage Am Lohgraben seine Pforten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Dürre, Hitzestress, Starkregen: Jetzt im Sommer bekommen Gärtnerinnen und Gärtner die Folgen des Klimawandels besonders stark zu spüren. Wie man mit dem eigenen Nutzgarten trotzdem gut durch den Sommer kommt, zeigt Oliver Decken in seinem Klimagarten in der Landauer Kleingartenanlage Am Lohgraben. Wer wissen möchte, wie er das schafft, ist am Samstag, 8. Juli, zwischen 13 und 16 Uhr herzlich zur Besichtigung eingeladen. Das Angebot ist Teil der Aktion „Vier Jahreszeiten im Klimagarten Südpfalz“, mit der der Ernährungsrat Südpfalz über eine klimaangepasste Bewirtschaftung von Nutzgärten informieren möchte. „Oliver Deckens Klimagarten wächst und gedeiht, teilweise durch neue Methoden, teilweise durch sehr alte“, stellt Umweltdezernent Lukas Hartmann, der sich bei Besuchen in der Parzelle am Amselweg bereits mehrfach selbst ein Bild gemacht hat, anerkennend fest.

„Die Folgen der Klimakrise sind leider auch bei uns immer deutlicher zu spüren und wir müssen uns anpassen. Wie das im Bereich der Ernährung und (Nutz-)gärten funktionieren kann, zeigt der Klimagarten in der Kleingartenanlage Am Lohgraben eindrücklich – ein Besuch ist wirklich spannend und aufschlussreich.“ Das Gartentor des Klimagartens öffnet um 13 Uhr. In der Landauer Kleingartenanlage Am Lohgraben 40 handelt es sich um die Parzelle am Amselweg 24. Der Eintritt ist frei. Weitere Besichtigungstermine zu den Themen des Nutzgartens im Herbst und Winter finden am 23. September und 2. Dezember statt. Zusätzliche Informationen und eine Anfahrtsskizze sind online unter www.klimagarten-suedpfalz.de zu finden. Dort können sich Interessierte auch direkt an Oliver Decken wenden.

