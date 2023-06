Ludwigshafen – Gassi Clean up: Hund schulen, Müll entfernen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem ersten Gassi Clean up lädt der Marketing-Verein Ludwigshafen am Sonntag, 23. Juli, von 9 bis 12 Uhr ein. Dabei handelt es sich um innovatives Format, das einen Gassi Geh-Kurs für den Hund mit dem Aufsammeln von unachtsam entsorgten Abfällen im öffentlichen Raum verbindet. Die Veranstaltung findet im Maudacher Bruch in Zusammenarbeit mit der Hundeschule RoyalSteps im Rahmen der Aktion Saubere Stadt des Marketing-Vereins Ludwigshafen statt. Entspannt und an lockerer Leine mit dem eigenen Hund durch den Alltag zu gehen, ist zwar die Wunschvorstellung vieler Hundehalter*innen. Die Realität ist aber oft durch das Ziehen des Hundes an der Leine in verschiedenste Richtungen geprägt. Bei dieser Initiative sollen daher die teilnehmenden Hunde lernen, sich auf Spaziergängen an ihren Besitzer*innen zu orientieren. Die Lerneinheit der Hunde ist dabei zugleich mit Aktivitäten ihrer Halter*innen für die Umwelt verknüpft, indem diese beim Schulungsgang ihrer Vierbeiner den Müll entlang der Wegstrecke aufsammeln.

Die Teilnahme an diesem Kurs ist kostenfrei, alle Teilnehmenden erhalten zum Abschluss ein kleines Dankeschön. Teilnehmen können zwar Zweierteams von Hund und Mensch. Allerdings empfehlen die Veranstalter eine Teilnahme von je zwei Menschen mit einem Hund, da dies die Arbeiten vor Ort spürbar erleichtert. Teilnehmen dürfen nur verträgliche Hunde. Die Leine sollte maximal 1,50 Meter lang sein. Eine Hundehaftpflicht ist Voraussetzung zur Teilnahme. Deren Nachweis am Veranstaltungstag per Foto über das Smartphone genügt. Da es voraussichtlich am Veranstaltungstag sommerlich warm werden dürfte, werden die Teilnehmer*innen darum gebeten, ausreichend Wasser mitzunehmen. Das Gassi Clean up in Ludwigshafen ist ein bislang einzigartiges Konzept, das das Aufsammeln von Müll mit Hundeerziehung verknüpft. Die Idee dazu hatte Projektleiterin Lea Frahn beim Gassi gehen mit ihrem eigenen Hund.

Treffpunkt ist der Parkplatz im Maudacher Bruch, Riedstraße 1, 67067 Ludwigshafen.