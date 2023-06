Frankenthal – Meyer hat‘s gemacht!

Frankenthal / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Mitglieder der FWG Ludwigshafen gratulieren recht herzlich Herrn Nikolas Meyer zur gewonnen Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal. Für das verantwortungsvolle Amt wünschen wir viel Erfolg, Inspiration, Weitsicht und stets eine geschlossene Verwaltung an seiner Seite.

Mit den Worten: „Das großartige Ergebnis ist auch Verpflichtung, denn die Wähler haben mit ihren Stimmen klar und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Veränderungen notwendig sind. -Die ZukunFT in Frankenthal ist nun Orange!”, gratuliert der erste Vorsitzende Markus Sandmann seinem FWG Kollegen in der Nachbarstadt.

Gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung wird Nicolas Meyer nun das “FWG Programm ZukunFT” umsetzten.

Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, dass Veränderungen eintreten und daraus das Frankenthal 4.0 entsteht wird.

Für die bald losgehende Amtsperiode wünschen wir, die FWG Ludwigshafen, von Herzen alles Gute!

