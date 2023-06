„Stark im Verein: Vorstände miteinander im Gespräch“ am 14. Juli in Heidelberg Schlierbach – Neues Begegnungsformat im Rahmen des Heidelberger Vereinsforums – Anmeldung bis 5. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Stark im Verein: Vorstände miteinander im Gespräch“: Zu diesem neuen Begegnungsformat im Rahmen des Heidelberger Vereinsforums lädt die „Engagierte Stadt“ Heidelberg gemeinsam mit ihren Projektpartnern am Freitag, 14. Juli 2023, von 18 bis 20 Uhr ein. Herzlich willkommen sind alle interessierten aktiven Heidelberger Vereinsvorstände und solche Vereinsmitglieder, die für die Vorstandsarbeit gewonnen und qualifiziert werden sollen. Bei dem Austauschtreffen bietet sich die Gelegenheit für Vernetzung und Austausch. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Wissenstransfer unter den Vereinsvorständen zu ermöglichen, um voneinander zu lernen. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein bei spanischen Spezialitäten geplant. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus Schlierbach, Schlierbacher Landstraße 130, 69118 Heidelberg, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 5. Juli 2023, online unter www.heidelberg.de/servicevereine

> Vereinsforum und per E-Mail an buergerengagement@heidelberg.de möglich.

Unter dieser E-Mail-Adresse können Teilnehmende an der Veranstaltung bereits vorab konkrete Themen mitteilen, zu denen sie sich gerne mit anderen Vereinsvertretern austauschen möchten oder die aktuell in ihrem Verein eine große Rolle spielen. Offene Fragen können in den Austausch am 14. Juli integriert werden.

Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen folgenden Partnern statt: Stadt Heidelberg (Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters), Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Stadtteilvereine, FreiwilligenAgentur Heidelberg, Heidelberger Selbsthilfebüro, Sportkreis Heidelberg e.V. und Stadtjugendring Heidelberg e.V.