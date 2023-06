Frankenthal – Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters 2023 – Heute, am 25. Juni 2023 findet die Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters in Frankenthal statt.

Sofern bei der Wahl am 25. Juni 2023 keine Bewerberin bzw. kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, findet am Sonntag, 9. Juli 2023, eine Stichwahl zwischen jenen zwei Bewerberinnen bzw. Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

36.550 Frankenthaler sind wahlberechtigt und können ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr in insgesamt 33 Wahllokalen abgeben. Wo sich der eigene Wahlraum befindet, kann man der Wahlbenachrichtigung entnehmen. Diese muss zur Wahl ebenso mitgebracht werden wie ein gültiger Personalausweis oder Reisepass.

Fünf Kandidaten stehen zur Wahl:

1. Wahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – CDU

Knöppel, Bernd, Bürgermeister, männlich, 1969, deutsch, 67227 Frankenthal (Pfalz)

2. Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – SPD

Höppner, Aylin, Verwaltungsfachwirtin, weiblich, 1967, deutsch, 67227 Frankenthal (Pfalz)

3. Wahlvorschlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE

Pustlauck, Immanuel, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, männlich, 1986, deutsch, 67227 Frankenthal (Pfalz)

4. Wahlvorschlag Freie Wählergruppe Frankenthal e.V. – FWG

Dr. Meyer, Nicolas, Jurist, männlich, 1980, deutsch, 67227 Frankenthal (Pfalz)

5. Wahlvorschlag Hebich

Hebich, Martin, Oberbürgermeister, männlich, 1972, deutsch, 67227 Frankenthal (Pfalz)

Stadt Frankenthal