Landau – #immerwaslosinLD: 130. Landauer Maimarkt von 29. April bis 8. Mai auf dem Alten Meßplatz – Besondere Attraktion: Höhenshows der Hochseilartisten Geschwister Weisheit

Landau/Metropolregion Rhein-Neckr. Es geht wieder rund auf dem Alten Meßplatz: Von Samstag, 29. April, bis Montag, 8. Mai, findet dort der 130. Landauer Maimarkt statt. In diesem Zeitraum locken das traditionelle Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der Krammarkt Groß und Klein auf das Festgelände. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit aus Gotha ist am Donnerstag, 4. Mai, sowie am Abschlussabend am Montag, 8. Mai, mit zwei ihrer Shows zu Gast. „Zum Frühling in unserer Stadt gehört auf jeden Fall der Maimarkt und für die 130. Ausgabe hat das Büro für Tourismus gemeinsam mit dem Schaustellerverband Landau-Neustadt wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler, der das beliebte Volksfest gemeinsam mit Tourismusdezernent Jochen Silbernagel, Weinprinzessin Jasmin II. und dem 1. Vorsitzenden des Schaustellerverbands Robert Stenglein eröffnen wird. „Ich danke allen, die an der Planung und Organisation beteiligt waren und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und eine gute Zeit!“

Auch Tourismusdezernent Silbernagel ist schon voller Vorfreude: „Ob die Weinprobe auf dem Riesenrad, die Aufführungen des Kasperletheaters am Familientag, die beliebten Frühschoppenkonzerte oder die Höhenshows der Geschwister Weisheit, die zum ersten Mal mit dabei sind: Da ist wirklich für jede und für jeden etwas dabei, das ihr bzw. ihm Freude bereitet. In Sachen Bewerbung des Maimarkts geht die Stadt Landau in diesem Jahr neue Wege: Um die jüngere Generation zu erreichen, wird die Influencerin Isabell Schirmer – bei Instagram unter dem Account isabellsjournal zu finden – kräftig die Werbetrommel rühren.



Offiziell eröffnet wird der 130. Landauer Maimarkt am Samstag, 29. April, um 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf. Außerdem auf dem Programm:

• Frühschoppenkonzerte gibt es am Sonntag, 30. April, Montag, 1. Mai, und am Sonntag, 7. Mai, jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr im Weindorf.

• Der traditionelle Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangeboten an den anderen Ständen sowie Kasperletheater-Vorstellungen im Weindorf um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr ist am Mittwoch, 3. Mai, geplant.

• Die Geschwister Weisheit treten gleich mit zwei verschiedenen Darbietungen auf: Am Donnerstag, 4. Mai, um 15 Uhr und um 19 Uhr präsentieren sie ihre historische Show „Anno Dazumal“; Abschluss des Volksfests bildet am Montag, 8. Mai, um 17 Uhr sowie um 21 Uhr die Hochmastshow auf 62 Metern Höhe.

Weitere Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.

Quelle: Alexander Martin