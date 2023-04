„Der Rhein als Sehnsuchtsort der Dichter: Von Friedrich von Hausen bis Stefan George” – Vortrag von Dr. Ellen Bender am 21. Mai in der Magnuskirche Worms : Eintritt frei !

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit über 900 Jahren besingen Dichter den Rhein. Das Thema durchdringt die literarischen Landschaften der deutschen Dichtung vom rheinischen Minnesang des Mittelalters bis zu den Gedichten der Rheinromantik und Richard Wagners „Rheingold“. Für den Rheinmythos hat insbesondere das 19. Jahrhundert mit seinem erwachenden Nationalgeist ein Gespür gehabt. Im Strom geborgen sah man nicht nur das Geheimnis des Schatzes, sondern mehr noch die Kraft der Wiederbelebung deutscher Dichtung, verbunden mit einer Poetik des Strömens und Fließens. Mit dem „Rhein als Sehnsuchtsort der Dichter“ befasst sich am 21. Mai der Vortrag von Dr. Ellen Bender, der Ersten Vorsitzenden der Nibelungenlied-Gesellschaft. Die Veranstaltung in der Wormser Magnuskirche beginnt um 17 Uhr; der Eintritt ist frei. Der Vortrag findet am Internationalen Museumstag statt und gehört zum Rahmenprogramm der Installation „NIBEL RHEIN. Der Rhein in den Dichtungen der Nibelungensage“ im Nibelungenmuseum, die an diesem Tag auch zum letzten Mal besucht werden kann – und das sogar bei freiem Eintritt! Weitere Informationen zum Vortrag und zur Installation, die in Kooperation mit der Nibelungenlied-Gesellschaft entstanden ist, findet man auf www.nibelungenmuseum.de.

