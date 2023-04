Mannheim – Städtische Brunnenanlagen wieder in Betrieb

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die städtischen Brunnenanlagen werden vor und nach den Osterfeiertagen sukzessive wieder in Betrieb genommen, beginnend mit der Innenstadt und in den folgenden Wochen in den äußeren Stadtteilen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Sanierungsarbeiten können der Kachelbrunnen in Friedrichsfeld und der Spargelbrunnen in Käfertal frühestens zu den Pfingstferien 2023 in Betrieb gehen.

Die Fontänen am Wasserturm erscheinen bereits seit Gründonnerstag nach erfolgreicher Generalsanierung in neuem Glanz. Auch der vergangenes Jahr errichtete Trinkwasserbrunnen am Alten Meßplatz wird zwischen April und Oktober wieder angestellt.

Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim betreut insgesamt 21 Brunnenanlagen im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. Das Fontänenfeld, der Tritonenbrunnen sowie der Atlantenbrunnen am Wasserturm werden im Auftrag der Stadt von der MVV betrieben, die restlichen 18 Brunnen von der Stadt selbst. Ab Freitag, 14. April, wird zusätzlich der Brunnen am Marktplatz mit Wasser gefüllt – erstmals seit 2012 wieder. Ein engmaschiges schwarzes Netz über der Skulptur und den Brunnenschalen soll künftig dafür sorgen, dass das Wasser nicht durch Taubenkot verschmutzt wird.

Mit den Brunnen leistet die Stadt einen Beitrag dazu, das Stadtbild zu verschönern und Orte zum Verweilen mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Folgende städtische Brunnen sind zu finden:

1 Fontänen Feld / Lindenhofplatz

2 Jungbrunnen / Sandhofer Stich

3 Sprühdüsenbrunnen / Dalbergplatz

4 Brunnenanlage / Waldhof-Passerelle

5 Rheintöchterbrunnen / Freyaplatz Gartenstadt

6 Pilwebrunnen / Marktplatz Neckarau

7 Flügelrad-Brunnen / Pfingstbergplatz

8 Brunnen / Marktplatz Schönau

9 Grupello-Pyramide / Paradeplatz

10 Papyros-Brunnen / P7

11 Pelikan Brunnen / O7

12 Brunnen / Roggenplatz Waldhof

13 Fontänen Feld Wassergarten / Alter Messplatz Neckarstadt

14 Fontänen Feld / Marktplatz Rheinau

15 Kachelbrunnen Bechererplatz Friedrichsfeld (kann frühestens zu den Pfingsferien in Betrieb gehen)

16 Spargelbrunnen / Rathausplatz Käfertal (kann frühestens zu den Pfingsferien in Betrieb gehen)

17 Brunnen Marktplatz

18, 19, 20 Fontänenfeld, Tritonenbrunnen und Atlantenbrunnen am Friedrichsplatz (betrieben durch die MVV)

21 Trinkbrunnen / Alter Messplatz Neckarstadt

Foto: Lindenhofplatz, der jüngste Brunnen im städt. Eigentum