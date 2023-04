Ludwigshafen – Smartphone aus der Hand gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Einem 65-Jährigen wurde am Dienstag (11.04.2023) das Handy aus der Hand entwendet. Der Senior stand gegen 20.40 Uhr in der Nähe eines Supermarktes in der Wörthstraße und hielt sein Handy in der Hand. Plötzlich erschien ein Unbekannter auf einem Fahrrad, schnappte sich beim Vorbeifahren das Smartphone aus der Hand des 57-Jährigen und flüchtete. Der Täter war zwischen 18 und 21 Jahre alt, zwischen 1,70m und 1,80m groß und von schmaler Statur. Der Unbekannte war noch in Begleitung eines weiteren unbekannten jungen Mannes. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .