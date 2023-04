Optik Adam – Das Familienunternehmen in Ludwigshafen-Friesenheim feiert Jubiläum

Optik Adam – Das Familienunternehmen, das vor 40 Jahren von Gregor Adam gegründet wurde, feiert sein Jubiläum. Der Augenoptikermeisterbetrieb bietet seinen Kunden seit vier Jahrzehnten gezielte und bedarfsgerechte Beratung in allen Preiskategorien an. Im Jahr 2019 übernahm Matthias Adam, der Sohn des Gründers, das Unternehmen und führt es nun in zweiter Generation fort.

Schon früh, während der Optikerausbildung, war für Gregor Adam klar sich einmal selbstständig zu machen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Meisterprüfung 1980 in Berlin war der Weg zur Selbstständigkeit frei und somit zur Geschäftseröffnung 1983 in der Carl-Bosch-Straße (Bild 1).





1993 modernisierte er das Unternehmen zum ersten Mal, indem er das damals sehr kleine Haus abreisen und von Grund auf neu aufbauen ließ. (Bild 3)

Fortan wurde das Unternehmen auf zwei Stockwerken geführt. Im Erdgeschoss findet man über 1100 Brillenfassungen, wird vermessen und beraten. Im Obergeschoss werden Ihre Brillengläser auf Qualität geprüft und geschliffen. So garantiert Optik Adam höchsten Qualitätsstandard.

2007 begann Matthias Adam seine Optikerausbildung im Unternehmen und beendete diese 2015 mit der erfolgreichen Meisterprüfung. Vier Jahre später übernahm er das Unternehmen und löste seinen Vater als neuer Geschäftsinhaber ab.

Er erkannte die Bedeutung der Digitalisierung und setzte auf innovative Technologien zum Vermessen der Augen. So kann man bei Optik Adam heute auch seinen Augeninnendruck messen lassen und erhält somit neben den Handvermessenen Brillenwerten einige weitere wichtige Daten rund um die Gesundheit der eigenen Augen. Eine ganzheitliche und zielgerichtete Beratung vereint mit bestem Sehen ist die Folge.

“Wir sind stolz darauf, unseren Kunden seit 40 Jahren hochwertige Produkte in allen Preisklassen, sowie einen persönlichen Rundum-Service zu bieten.”

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Unternehmens ist eine Gelegenheit für Familie Adam, ihre Dankbarkeit gegenüber den treuen Kunden auszudrücken. “Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in den letzten 40 Jahren und nicht zuletzt in der vergangenen Corona-Krise unterstützt haben”, sagt Matthias Adam.

-JUBILÄUMS-AKTION-

Zur Jubiläumsfeier bietet Optik Adam allen Kunden bis zum 29.04.23 einen Rabatt i.H.v. 20% auf alle lagernden Brillenfassungen und Gläser aus dem Sortiment an. Außerdem nimmt jeder Kunde und jede Kundin mit jedem Kauf automatisch am Jubiläums-Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es 4x einen 100€ Gutschein für Ihren nächsten Einkauf, sowie 1x 100% Cashback, mit dem Sie den vollen Kaufpreis Ihrer Brille erstattet bekommen! Bedingungen du weitere Infos auf optik adam.de