Rhein-Pfalz-Kreis – B 9 – Fahrbahnerneuerung

B 9 – Fahrbahnerneuerung zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und dem Dreieck Ludwigshafen, Fahrtrichtung Nord

Der Landesbetrieb Mobilität teilt mit, dass ab Dienstag, den 11. April 2023 mit den Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 9 zwischen dem Kreuz Rheingönheim und dem Dreieck Ludwigshafen begonnen wird.

Im Vorfeld zu den eigentlichen Sanierungsarbeiten werden hierfür ab Dienstag Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Der Verkehr für diese Arbeiten wird jeweils mit einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden etwa zwei Wochen andauern.

Im anschließenden ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Rheingönheimer Kreuz bis über die Anschlussstelle Mutterstadt Gewerbegebiet / Limburgerhof.

Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn erledigt. Es steht dann für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der nördliche Anschluss Mutterstadt / Limburgerhof ist während der ersten Bauphase gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 9, Anschlussstelle Limburgerhof.

Die Bauzeit des ersten Bauabschnittes wird je nach Witterung etwa vier Wochen in Anspruch nehmen.

In dem dann folgenden Bauabschnitt wird die Fahrbahn im weiteren Verlauf bis zum Autobahnanschluss A 65 in Richtung Neustadt erneuert. Der Verkehr wird analog des ersten Bauabschnittes an der Baustelle vorbeigeführt. Abschließend stehen sodann noch Deckensanierungsarbeiten am Rheingönheimer Kreuz an. Der Landesbetrieb wird über die weiteren Bauabschnitte zeitnah informieren.

Zur Verkehrsführung und weiteren Informationen zur Baumaßnahme verweisen wir auch auf den Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de

Die Gesamtbaukosten für den rund 4.400 m langen Abschnitt betragen rd. 2,5 Mio. Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger während der verkehrlichen Einschränkungen um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen

Foto: Sebastian Göbel_pixelio.de