Die Eulen Ludwigshafen möchten am 4.4 den zweiten Heimsieg in Folge feiern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Eulen Ludwigshafen haben am Sonntagnachmittag das Heimspiel gegen den HC Elbflorenz 2006 mit 34:31 Toren gewonnen und den zweiten Sieg im Jahr 2023 gefeiert. Die Gäste aus Dresden lagen bis nach der Mitte der ersten Hälfte meistens vorne, die Eulen konnten sich erst in der 20. Minute beim Stand von 12:10 etwas absetzen und gingen mit einer knappen 17:16-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte bauten die Eulen den Vorsprung auf 27:21 Tore aus, doch danach kamen die Gäste wieder auf 29:31 heran. Durch zwei Treffer von Stefan Salger setzten sich die Eulen Ludwigshafen am Ende vor 1.636 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 34:31 Toren durch.

Die besten Eulen-Werfer waren Rechtsaußen Alexander Falk mit sieben Treffern sowie Linksaußen Lion Zacharias mit sechs Toren, davon zwei Siebenmeter. Eine starke Leistung zeigte auch Eulen-Torhüter Ziga Urbic mit 15 Paraden. Nach dem 13. Saisonerfolg bleiben die Eulen Ludwigshafen mit 31:23 Punkten auf dem achten Tabellenrang.



Die Eulen Ludwigshafen bestreiten innerhalb von nur drei Tagen das zweite Heimspiel am Dienstag, 4. April um 19 Uhr, gegen die ukrainische Mannschaft von HC Motor Zaporizhzhia. Es ist das Hinrunden-Nachholspiel gegen die Mannschaft aus der Ukraine, die wegen des Krieges mit Gastrecht in der 2. Handball-Bundesliga spielt und von der Stadt Düsseldorf beherbergt wird. Für das Eulen-Heimspiel werden den Flüchtlingen aus der Ukraine Freikarten zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Bester Eulen-Werfer war Rechtsaußen Alexander Falk mit sieben Treffern (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Eulen-Linksaußen Lion Zacharias erzielte sechs Tore, davon zwei Siebenmeter (Foto Michael Sonnick)