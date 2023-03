Keltendorf in Steinbach öffnet seine Tore!

Steinbach / Keltendorf Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Donnersberg-Touristik-Verband) – Am Sonntag, 2. April 2023, öffnet das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg erstmals nach der Winterpause wieder seine Tore. In der Sommersaison von 2. April bis 31. Oktober ist das Keltendorf an allen Sonn- und Feiertagen von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Neben Führungen durch das Dorf werden Mitmachaktionen, bei denen die Gäste selbst aktiv werden können, angeboten. Für Kinder- und Erwachsenengruppen werden von Montag bis Samstag nach Voranmeldung Gruppenprogramme angeboten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Keltendorf und einem kurzen spielerischen Einblick in die Geschichte und Kultur der Kelten, stehen Kreativ-Angebote auf dem Programm. So dürfen die Besucherinnen und Besucher beispielsweise beim Filzen oder bei der Herstellung von Seife selbst Hand anlegen. Eine Vorabbuchung für die Gruppenprogramme ist erforderlich.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Weitere Informationen beim Donnersberg-Touristik-Verband, Tel. 06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.keltendorf-steinbach.de