Hockenheim putzt sich heraus!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Hockenheim) – Am Samstag, den 25. März 2023, findet von 10 bis 12 Uhr der elfte Hockenheimer „Dreck-Weg-Tag“ statt. Ziel der Aktion ist es, die Stadt sauberer und attraktiver zu machen sowie einen Beitrag für die Umwelt zu leisten und das mit hoffentlich vielen helfenden Händen. Der Frühling naht – Bäume und Wiesen beginnen zu blühen, mildere Temperaturen laden dazu ein, die Zeit wieder vermehrt im Freien zu verbringen.Jedoch wurden über die kalten Monate hinweg vielerorts Flaschen, Verpackungen und anderer Müll zurückgelassen. Damit die Hockenheimerinnen und Hockenheimer sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Rennstadt ihre Unternehmungen in einer schönen Umgebung genießen können, findet auch diesen März der jährliche „Dreck-Weg-Tag“ statt, beiwelchem freiwillige Helferinnen und Helfer die Stadt von zurückgelassenemUnrat befreien. Der Fachbereich Bauen und Wohnen der HockenheimerStadtverwaltung hofft auf eine rege Teilnahme an der Aufräumaktion.Der Startschuss für die zweistündige Aktion fällt auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort teilt der städtische Bauhof Hockenheim die Helferinnen und Helfer zunächst in Gruppen für die fünf Reinigungsbereiche auf.Außerdem wird Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe ausgegeben. Anschließend fahren die Helferinnen und Helfer selbst zu einem der Reinigungsbereiche und sammeln dort Müll auf. Dabei werden sie von den Mitarbeitenden des Bauhofs betreut und unterstützt – diese entsorgen anschließend den Müll in den jeweiligen Bereichen. Nach dem Ende der Aktion sind alle Mitwirkenden ab 12 Uhr zu einem Mittagessen auf dem Waldfestplatz (Altes Fahrerlager) eingeladen. Dort könnensich die Teilnehmende als Dank für ihre Unterstützung mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Brot und alkoholfreien Getränken stärken.Teilnehmen können Einzelpersonen, Vereine, Firmen, Nachbarschaftsgruppen oder ähnliches. Bei Interesse an einer Teilnahme wird um vorherigeAnmeldung bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Fachbereich Bauen undWohnen, bei Sandra Szast (Telefon 06205 21-2603) oder per E-Mail unter info@hockenheim.de gebeten

Das Programm des elften „Dreck-weg-Tages“ im Überblick

– Treffpunkt: Samstag, den 25. März 2023, um 10 Uhr, Parkplatz RudolfHarbig-Halle

– Durchführung der Reinigungsaktion: Zwischen 10 bis 12 Uhr in einem

von fünf Bereichen.

– Bereich 1: ev. Kirchengarten/ Stadtzentrum, Karlsruherstraße

– Bereich 2: Grünanlage Lußheimer Straße, Bahnstrecke

– Bereich 3: Talhausstraße – Grünanlagen Mittelstreifen und Seitenstreifen

– Bereich 4: 1. Industriestraße – L 722

– Bereich 5: Hockenheim Süd

– Abschluss: Ab 12 Uhr am Waldfestplatz (Altes Fahrerlager)