Mannheim – Der Deutsche Eishockey Bund hat sich für die Eishockey-WM 2027 auch mit der SAP Arena in Mannheim beworben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat zum 10. Januar 2023 fristgerecht die offiziellen Bewerbungsunterlagen für die Ausrichtung der 2027 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft beim Weltverband IIHF in Zürich abgegeben. Im Rahmen des von der IIHF geforderten Bid Questionnaire übermittelte der DEB alle Informationen und Dokumente hinsichtlich der geforderten technischen und infrastrukturellen Anforderungen.

Anlässlich einer möglichen Ausrichtung in Deutschland, welche seitens der IIHF mit zwei Arenen vorgegeben ist, wurden im Rahmen der Abgabe des Bid Questionnaire vier mögliche Spielstätten benannt. Für die aktuelle Projektphase entschied sich der DEB im Rahmen einer Präsidiumssitzung für die Arenen in Düsseldorf, Köln, Mannheim (SAP Arena) und München als mögliche Spielstätten. Bereits bei der Eishockey-WM 2010 fanden auch Spiele in Mannheim statt. Die SAP Arena in Mannheim wurde im September 2005 eröffnet und ist die Heimstätte der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).



Bei der Auswahl folgte der DEB der Empfehlung des für das Ausschreibungsverfahren beauftragten Dienstleisters, welcher alle teilnehmenden Arenen sachlich hinsichtlich der Kernkriterien «Arena», «Infrastruktur», «Wirtschaftlichkeit» und «Host City» gewichtet bewertete. Der Evaluierungsprozess zur finalen Auswahl der Spielstätten wird bis zur Vergabe beim IIHF Kongress im Mai abgeschlossen.

Im nun folgenden nächsten Schritt werden die zuständigen Personen und Komitees der IIHF die eingereichten Unterlagen prüfen. Ein erstes Site Visit der IIHF sowie eine erste Präsentation seitens DEB beim Weltverband in Zürich erfolgt im Laufe des ersten Quartals 2023.

Neben Deutschland bewirbt sich auch Kasachstan um die Ausrichtung der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 2027. Der norwegische Verband hat vor einigen Tagen seine Bewerbung offiziell zurückgezogen.

Weitere Informationen über den DEB gibt es unter www.deb-online.de.

Text DEB und Michael Sonnick

Foto 1: Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat sich für die Eishockey-WM 2027 auch mit der SAP Arena in Mannheim beworben (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: In der Mannheimer SAP Arena fanden bereits bei der Eishockey-WM 2010 schon Spiele statt (Foto Michael Sonnick)