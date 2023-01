Wiesloch – 20-Jährige bei tragischem Bahnunfall tödlich verunglückt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am Montag (16.01.2023) wurde kurz vor 13 Uhr ein 89-Jähriger tot in seiner Wohnung in Frankenthal/Pfalz aufgefunden. Die alarmierten Polizeikräfte konnten bei dem Verstorbenen Verletzungen feststellen, weshalb Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen haben. Der Tatverdacht richtet sich ... Mehr lesen »