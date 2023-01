Heidelberg – Bürgerbeauftragte Carola de Wit – Neutrale Vermittlerin zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Stadtverwaltung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerbeauftragte Carola de Wit ist direkte Ansprechpartnerin für Heidelberger Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung bei Unklarheiten oder Konflikten mit der Stadtverwaltung oder den stadteigenen Unternehmen benötigen. Als neutrale Vermittlerin schließt sie Informationslücken, stellt Kontakte her und wirkt auf eine einvernehmliche Konfliktlösung hin. Die Gespräche finden in vertraulicher Atmosphäre statt. Die ehrenamtlich tätige Bürgerbeauftragte arbeitet völlig unabhängig von der Stadtverwaltung. Das Büro der Heidelberger Bürgerbeauftragten Carola de Wit im Rathaus, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, Raum 2.16. (2. Obergeschoss), ist dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können im Vorfeld vereinbart werden. Das Büro ist per Telefon unter 06221 58-10260 und per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Bereits seit 1991 haben Heidelberger Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit ihren Angelegenheiten an die Bürgerbeauftragten zu wenden. Seit Januar 2022 hat Carola de Wit diese Aufgabe übernommen. Mehr Informationen zu der Arbeit der Bürgerbeauftragten gibt es im

Internet unter www.heidelberg.de/buergerbeauftragte.

