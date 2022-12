Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Großeinsatz in Heßheim – Im Interview Verbandsbürgermeister Michael Reith und Thomas Bader Feuerwehr

Rhein-Pfalz-Kreis – Heßheim – VIDEO NACHTRAG – Großeinsatz in Heßheim – Wie bereits berichtet kam es gestern in Heßheim zu einem Großeinsatz von ca. 80 Einsatzkräften Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei in der Flomersheimer Straße. Im Interview Verbandsbürgermeister Michael Reith und Thomas Bader Feuerwehr Frankenthal

Grund der Alarmierung war Gasgeruch. Zwei Anwohner eines Mehrfamilienhauses klagten wegen Übelkeit. Des Weiteren klagten zwei Einsatzkräfte vom behandelnden Rettungsdienst ebenfalls über Unwohlsein. Aufgrund der Sachlage wurde der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises hinzugezogen. Die Messungen nach gesundheitsgefährlichen Stoffe blieben negativ. Zudem konnte kein Austrittsleck im Wohngebäude festgestellt werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei den medizinisch behandelten Personen keine Gesundheitsgefährdung festgestellt. Ebenso konnte kein Austritt von Gas oder Chemikalien festgestellt werden. Für die umliegende Bevölkerung bestand keine Gefahr.