Mannheim – Umleitungen während des Mannheimer Stadtfests

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Mannheim findet von Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai 2022, das diesjährige Mannheimer Stadtfest statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden hierfür die Planken für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Es kommt zu umfangreichen Umleitungen.

Die Umleitungen gelten ab Freitagmorgen, ca. 6 Uhr. Da wegen des Abbaus der Veranstaltungsmeile die Planken weiterhin gesperrt bleiben müssen, erfolgt die Aufnahme des regulären Stadtbahnverkehrs am Montag, 30. Mai 2022, gegen 6 Uhr. Ein Fahrgastflyer steht auf der Website der rnv zum Download zur Verfügung.

Die Umleitungen im Stadtbahn- und Busverkehr im Zusammenhang mit der Sperrung der rnv-Haltestelle MA Hauptbahnhof sind weiterhin gültig.

Die einzelnen Umleitungen im Detail:

Linie 1

Die Stadtbahnlinie 1 wird zwischen den Haltestellen Kunsthalle und Alte Feuerwache über Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost umgeleitet. Die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie können nicht bedient werden und entfallen entfallen für die Dauer der Umleitung.

Linie 2

Die Stadtbahnlinie 2 wird für die Dauer der Umleitung in zwei Linienteile getrennt. Eine durchgehende Verbindung zwischen Feudenheim und Alte Feuerwache besteht daher nicht. Von Feudenheim kommend fahren die Stadtbahnen ab der Haltestelle Rosengarten weiter zur Kunsthalle und von dort als Linie 6/6A nach Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf. Von der Alten Feuerwache kommend fahren die Stadtbahnen ab der Haltestelle Rheinstraße weiter als Linie 6/6A nach Rheingönheim. Die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz und MA Rathaus/rem können nicht bedient werden und entfallen.

Linie 4/4A

Die Stadtbahnlinie 4/4A wird nur am Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 23:30 Uhr umgeleitet. Die Bahnen verkehren in dieser Zeit zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Alte Feuerwache über MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke. Die Haltestellen Marktplatz und Abendakademie können nicht bedient werden und entfallen in diesem Zeitraum.

Linie 5

Die Stadtbahnlinie 5 wird zwischen den Haltestellen Collini-Center und Nationaltheater über Gewerkschaftshaus umgeleitet. Die Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt, Wasserturm und Rosengarten können nicht bedient werden und entfallen für die Dauer der Umleitung.

Linie 5A

Die Stadtbahnlinie 5A fährt am Freitag von Heddesheim Bf kommend nur bis Nationaltheater und weiter als Linie 15 über Gewerkschaftshaus, Kurpfalzbrücke Ost und Alte Feuerwache nach Wallstadt Ost. Am Samstag im Früh- und Spätverkehr sowie am Sonntag ganztägig fahren die Bahnen ab Nationaltheater über Rosengarten, Kunsthalle und Tattersall zur Haltestelle Luisenpark/Technoseum. In Fahrtrichtung Wallstadt Ost bzw. Heddesheim Bf kommt es am Freitag zu früheren Abfahrtszeiten. Fahrgäste werden gebeten, auf die Informationen in der Start.Info-App zu achten.

Linie 6/6A

Die Stadtbahnlinie 6/6A wird für die Dauer der Umleitung in zwei Linienteile getrennt. Eine durchgehende Verbindung zwischen Rheingönheim und Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf besteht daher nicht. Von Rheingönheim kommend fahren die Bahnen ab der Haltestelle Rheinstraße weiter als Linie 2 über Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke zur Alten Feuerwache. Von Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf kommend fahren die Bahnen ab der Haltestelle Kunsthalle weiter als Linie 2 über Rosengarten, Nationaltheater und Universitätsklinikum nach Feudenheim.

Linie 15

Die Stadtbahnlinie 15 fährt von Wallstadt Ost kommend ab der Haltestelle Alte Feuerwache über Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus zum Nationaltheater und weiter als Linie 5A nach Heddesheim Bf.

Nachtbuslinie 6

Die Nachtbusse der Linie 6 fahren ab der Haltestelle Paradeplatz über die Bismarckstraße mit Halt an der Ersatzhaltestelle MA Hauptbahnhof (Steig K), der Haltestelle Wasserturm (vor dem Maritim Hotel) und der Haltestelle Tattersall (in der Roonstraße) zur Werderstraße. In der Gegenrichtung werden die Busse ab der Haltestelle Tattersall über den Kaiserring mit Halt an der Ersatzhaltestelle MA Hauptbahnhof (Steig J) und über die Bismarckstraße zum Paradeplatz umgeleitet.

Die Haltestellen Wasserturm (in Fahrtrichtung Berliner Platz) und Strohmarkt (in beiden Richtungen) können nicht bedient werden und entfallen.

Quelle rnv