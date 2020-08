Heppenheim – Aktionen zum Hessischen Nachhaltigkeitstag Kinder malen Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 6. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am 10.09.2020 machen die Heppenheimer Tourist Information und die Stadtbücherei mit Aktionen darauf aufmerksam, wie Nachhaltigkeit im Alltag gelingen kann. Heppenheimer Kinder sind dazu aufgerufen, zwischen dem 01. und 08.09.2020 ein selbstgemaltes oder gebasteltes Bild zum Thema „So lebe ich nachhaltig…“ in der Tourist Information abzugeben. Als Dankeschön gibt es einen flexiblen Edelstahl-Trinkhalm der Heppenheimer Firma MONOFLO Produktions GmbH & Co. KG. Zum Tag der Nachhaltigkeit wird eine Auswahl der eingegangenen Bilder im Schaufenster der Tourist Information in der Heppenheimer Fußgängerzone ausgestellt. Die Bilder sollen die Passanten darauf aufmerksam machen, welche Möglichkeiten es gibt nachhaltiger zu leben. Das können Kleinigkeiten sein, wie das Benutzen von Seife statt Duschgel, um Verpackungsmüll zu vermeiden, oder öfter mal aufs Rad zu steigen und das Auto stehen zu lassen. Beim Umweltschutz zählt jeder kleine Schritt. Die Tourist Information freut sich auf viele Kinder, die den Erwachsenen zeigen möchten, wie einfach ein bisschen Nachhaltigkeit im Alltag sein kann.

In einer Woche der Nachhaltigkeit präsentiert die Stadtbücherei vom 08. bis 12.09.2020 in zwei Bereichen der Flure Bücher zum Thema Nachhaltigkeit. Erwachsenen- aber auch Kinder- und Jugendbücher zu Klimaschutz, Müllvermeidung und Umweltschutz stehen hier zum Stöbern und Ausleihen bereit. Weitere Aktionen zum Nachhaltigkeitstag im UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald finden sich in einem Flyer, den man in der Woche vor dem Nachhaltigkeitstag sowohl in der Tourist Information als auch der Stadtbücherei erhalten kann.