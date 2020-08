Böhl-Iggelheim/Neuhofen – Laserkontrollen der Polizei

Böhl-Iggelheim/Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben in der Zeit von 11:00 bis 12:30 Uhr eine Laserkontrolle in der Langgasse in Böhl-Iggelheim durchgeführt. 22 Autofahrer verstießen dort gegen die zulässigen 30 km/h, der Schnellste ist mit 58 “Sachen” gemessen worden, was ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Zwischen 13:20 und 15:00 Uhr ist dann die Woogstraße in Neuhofen überwacht worden. Hier haben sogar 29 Autofahrer die erlaubten 30 km/h überschritten, wobei die Spitze hier bei 63 km/h lag. Das bringt ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat mit sich. Neben dem traurigen “Spitzenreiter” hat sich dann auch noch ein Radfahrer hervorgetan, der ein Bild mit seinem Handy von den Polizisten machte. Dabei saß er jedoch auf seinem Rad und fuhr an den Beamten vorbei. Also ist auch er angehalten und mit einem Verwarnungsgeld von Höhe von 25 Euro belegt worden.

