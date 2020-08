Ludwigshafen – Ludwigshafen beteiligt sich am 7. Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich auch in diesem Jahr am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar unter dem Motto “Wir schaffen was”. Aufgrund der Corona-Pandemie konzentrieren sich die Projekte an diesem siebten regionalen Freiwilligentag am Samstag, 19. September 2020 auf Aktionen im Freien, bei denen der Mindestabstand eingehalten werden kann. Bisher haben sich Bürger*innen, Vereine und Institutionen schon für rund 50 Projekte im ganzen Stadtgebiet angemeldet. Weitere Helfer*innen sind ebenso willkommen, wie weitere Projekte. Die Anmeldefrist endet am 15. September 2020. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck informiert bei einem Pressegespräch am Donnerstag, 27. August 2020, 13 Uhr, Platz der deutschen Einheit am “Blauen Würfel”, der dort wieder deutlich sichtbar für den Freiwilligentag wirbt, über die Ludwigshafener Aktivitäten beim Freiwilligentag und stellt mit Projektverantwortlichen einige Beispiele vor. Beim Pressegespräch anwesend sind Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Susanne Ziegler, und die Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, Kirsten Korte.

Für die verschiedenen Projekte und als Unterstützer sind dabei: Peter Görtz von der Bäckerei Görtz, Stefanie Deuser von der BASF SE, Martin May von der Sparkasse Vorderpfalz, Birgitta Scheib vom Seniorenrat der Stadt Ludwighafen, Hans-Peter Beringer für die Badestelle Bliesbad, Osman Gürsoy, stellvertretender Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, sowie der Ruchheimer Ortsvorsteher Dennis Schmidt. Vor Ort sind außerdem der Intendant des Theaters im Pfalzbau, Tilmann Gersch, die Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, Gabriele Bindert, der Leiter des Bereich Umwelt Rainer Ritthaler sowie der neue Center-Manager der Rhein-Galerie, Patrick Steidl.