Ludwigshafen – Sitzung des Ortsbeirates Maudach

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitglieder des Ortsbeirates Maudach treten am Donnerstag, 27. August 2020, 17.15 Uhr, Rathaus, Sitzungszimmer I (1. OG), zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.



Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht der Ortsvorsteherin

3. Bebauungsplan Nr. 635 “Südlich Maudacher Friedhof”, Offenlagebeschluss

4. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Errichtung eines Radweges zwischen Maudach und Oggersheim

5. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion E-Bike Ladestation an der Bruchfesthalle

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Umwandlung des Spielplatzes “An der Mittagsweide”

7. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion Vorstellung Spielplatzkonzept für Maudach

8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion Geruchsbelästigung in Maudach aus Richtung Mutterstadt

9. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion Wochenmarkt in Maudach Ortsmitte

10. Anfrage des Mitgliedes der GRÜNEN im Ortsbeirat Wasserstände im Maudacher Bruch

11. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Rechtslage zum Abstellen von E-Scootern

12. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion Folientunnel/ Folienzelte in der Landwirtschaft

13. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion Klimaveränderung durch landwirtschaftliche Folientunnel/ Folienzelte

14. Anfrage des Mitgliedes der GRÜNEN im Ortsbeirat Eh da-Flächen in Maudach

15. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Friedhof Maudach

16. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion Instandsetzung Friedhofsmauer

17. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion Gelände des Friedhofs an der alten Weinstraße

18. Anfrage des Mitgliedes der GRÜNEN im Ortsbeirat Artenvielfalt im Maudacher Bruch

19. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Evangelischer Kindergarten/ Kita – Neubau

20. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mäharbeiten in Maudach und im Maudacher Bruch

21. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Versetzen eines Verkehrsschildes “Radweg Ende”

22. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Geruchsbelästigung in Maudach

23. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Öffentliche Toilette im Maudacher Bruch

24. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Überwachung des ruhenden Verkehrs

25. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Sachstand Sanierung Alfred-Delp-Schule

26. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Nextbike Station für Maudach

Hinweis:

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfügung.