Mosbach – Geparkte Fahrzeuge mit unbekannter Flüssigkeit verschmutzt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine nicht mehr entfernbare Flüssigkeit brachte eine bislang unbekannte Person am 19.07 und am 26.07 auf zwei in der Donauschwabenstraße, Höhe Hausnummer, 57, geparkte Autos auf. Die Verschmutzungen an dem Audi und dem Mercedes mussten aufwendig beseitigt werden, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Wer gesehen hat, wer die unbekannte Substanz auf die Fahrzeugdächer gekippt hat, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden. Mosbach: Unbekannter belästigt Frau Eine unangenehme Begegnung hatte eine 58-Jährige am Freitagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz. Die Frau bekam von dem Mann eine

Obdachlosenzeitschrift angeboten.

Nachdem sie einen Kauf ablehnte, beschimpfte der Mitte 20 Jahre alte, braun gebrannte Mann die Frau. Anschließend lief der schwarzhaarige, circa 1,75 bis 1,80 Meter große und mit Jeans und T-Shirt bekleidete Mann zur Treppe in Richtung Pfalzgraf-Otto-Straße und tat so als würde er an seinem Geschlechtsteil manipulieren. Auch dabei beleidigte er die Frau, bevor er auf der Treppe davonlief. Wer die Situation gesehen hat oder Hinwiese zu dem Mann geben

kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.