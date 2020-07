Landau – Neustart in der Südpfalzmetropole – OB Hirsch heißt Finduell GmbH in der Max-Planck-Straße in Landau willkommen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Von der ersten Idee bis zum fertigen Druckprodukt: Das Unternehmen von Familie Fischer bietet individuelle Lösungen in den Bereichen Grafikdesign, Print, Etiketten und Verpackung – und das seit Anfang des Jahres unter dem neuen Firmennamen Finduell am Standort Max-Planck-Straße 6 in Landau. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat der neuen Wirkungsstätte der ehemaligen FISCHER FOR YOU WEST GmbH aus Rülzheim nun gemeinsam mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Martin Messemer einen Besuch abgestattet und Geschäftsführer Robert Fischer und sein Team in der Südpfalzmetropole willkommen geheißen. „Dass sich Finduell den Wirtschaftsstandort Landau ausgesucht hat, um neu durchzustarten, freut uns sehr“, erklärt der Stadtchef, der sich bei seinem Besuch beeindruckt von den Bemühungen des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit zeigte. So finden sich nicht nur kompostierbare Folien-Etiketten im Sortiment der Firma, auch bei den Verpackungen wird intensiv daran gearbeitet, dass diese komplett recycelbar sind.

„Wir in Landau sind stolz auf unseren breiten Branchenmix und auf die vielen kreativen Köpfe in unserer Stadt mit ihren innovativen Ideen. Robert Fischer und sein Team passen sehr gut dazu und wir wünschen ganz viel Erfolg beim Neustart“, so OB Hirsch. 1996 gründet Werner Fischer die FISCHER SYSTEMPAPIERE HANDELS GmbH in Waldbronn. Ein Jahr später tritt sein Sohn Robert Fischer dem Unternehmen bei. 1999 erfolgte der Umzug nach Rülzheim; 2004 dann die Umbenennung in FISCHER FOR YOU GmbH. 2011 teilte sich das Unternehmen in zwei selbständige Betriebe: FISCHER FOR YOU OST und FISCHER FOR YOU WEST. 2017 stieg Robert Fischers Sohn, Daniel Fischer, in das Geschäft ein. Seit Januar 2020 ist das Unternehmen unter neuer Firmierung in Landau zu finden und kreiert von dort speziell auf die Kundinnen und Kunden zugeschnittene Design- und Werbeartikel. Dabei ist der neue Firmenname Finduell ein Wortspiel, das sich aus dem Familiennamen „Fischer“ und „individuell“ zusammensetzt.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.