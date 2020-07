Worms – „Kleider machen Leute“ – Dritte Woche des digitalen Ferienangebots des Nibelungenmuseum Worms

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Sommer die Ferienspiele von „museum live“, dem museumspädagogischen Angebot der Wormser Museen, nicht stattfinden können, hat sich das Team des Nibelungenmuseums etwas Besonders ausgedacht: Ein digitales Ferienprogramm, das die Teilnehmer ganze sechs Wochen lang in das alte Rom entführt. Was trug ein römischer Senator? Und was eine römische Bürgersfrau? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Toga und einer Tunika? Die dritte Woche des Online-Ferienprogramms dreht sich um diese und weitere spannende Fragen rund um das Thema Bekleidung im alten Rom. Am Mittwoch, 22. Juli, erwarten die Teilnehmer außerdem Bastelanleitungen für einen Lorbeerkranz und einen Armreif. Alle dazu benötigten Materialien können ab diesem Tag für einen Euro im Nibelungenmuseum Worms (Fischerpförtchen 10) abgeholt werden. Bastelanleitungen, spannende Hintergrundinformationen und vieles mehr gibt es während der Ferien immer mittwochs unter www.nibelungenmuseum.de. Das Museumsteam freut sich darauf, Fotos der Bastelergebnisse zu erhalten. Diese können nach dem Abschluss eines wöchentlichen Themenfeldes an nibelungenmuseum@worms.de gesendet werden. Die eingesendeten Fotos werden dann in einer Bildergalerie auf der Facebook-Seite des Nibelungenmuseums veröffentlicht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail