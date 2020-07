Ludwigshafen – Erlebnis-Samstag am 11. Juli: BASF im Alltag entdecken!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red ak/ BASF SE) Rund 2.850 Kilometer Rohrleitungen und circa 230 Kilometer Schienen – das sind nur zwei beeindruckende Zahlen über den Standort Ludwigshafen. Im Rahmen des BASF Erlebnis-Samstags am 11. Juli können Nachbarn, Familien, Mitarbeiter und alle Interessierten nach Voranmeldung an einer Werkrundfahrt teilnehmen. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren lernen, wie BASF neue Produkte und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickelt. Das ein oder andere Aha-Erlebnis bleibt sicherlich nicht aus – egal ob die Besucher schon einiges wissen oder Chemie erst für sich entdecken. Neben Busfahrten werden auch wieder Kids’ Lab Workshops angeboten, in denen Familien mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren erforschen können, warum Obst und Gemüse bunt und gesund sind. Bei gutem Wetter haben angemeldete Besucher zudem die Möglichkeit, an einer Espresso-Bar im Freien auf dem Parkplatz an Tor 2 miteinander ins Gespräch zu kommen – unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln.

Gesundheit der Besucher hat höchste Priorität

Durch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie zusätzliche Maßnahmen wird die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln am Erlebnis-Samstag gewährleistet. Alle Gäste und Besucherbetreuer werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen (das kann eine MNS-Maske, eine Alltagsmaske aus Stoff oder auch ein Schal sein) sowie einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Des Weiteren gelten die Hygiene-Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Ausstellungsfläche im Besucherzentrum bleibt komplett geschlossen, genauso sind Schließfächer sowie die Garderobe nicht verfügbar. Auch Kurzführungen und Weinkeller-Touren werden am 11. Juli nicht angeboten.

Sowohl für die Werkrundfahrten als auch die Kids’ Lab Workshops ist eine Voranmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag erforderlich. Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621/6071640 oder per E‑Mail (visitorcenter@basf.com) erreichbar. Alle Angebote des BASF Besucherzentrums sind kostenlos.