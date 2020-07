Heidelberg – Drei DKFZ-Forscher als neue EMBO-Mitglieder gewählt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für ihre herausragenden Forschungsleistungen wurden Ursula Klingmüller, Ana Martin-Villalba und Aurelio Teleman in die europäische Wissenschaftsorganisation European Molecular Biology Organisation (EMBO) aufgenommen. Die EMBO vereint mehr als 1800 Wissenschaftler, die in ihren Forschungsgebieten als weltweit führend gelten.

Die Mitgliedschaft in der EMBO gilt international als Auszeichnung der wissenschaftlichen Exzellenz. Jährlich rekrutiert die Fachgesellschaft neue Wissenschaftler in ihr Netzwerk, nachdem diese von bestehenden Mitgliedern für ihre herausragende Forschung im Bereich der Lebenswissenschaften nominiert und ausgewählt wurden. Durch eine Tätigkeit als Ratsmitglied, durch die Auswertung von Förderanträgen oder als Mentor von Nachwuchswissenschaftlern können die Mitglieder die Inhalte der Organisation aktiv mitgestalten. Bei der diesjährigen Wahl hat die EMBO die Mitgliedschaft von gleich drei DKFZ-Wissenschaftlern bekanntgegeben.

Die Systembiologin Ursula Klingmüller forscht seit 2003 am DKFZ. Sie nutzt mathematische Modelle und zeitaufgelöste Daten, um zelluläre Netzwerke zu untersuchen, die über das Schicksal einer Zelle, also über Überleben, Teilung, Differenzierung oder Tod, entscheiden. Klingmüller studierte Biologie an den Universitäten Bayreuth und Heidelberg. Ihre Promotion erhielt sie am Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg. Die Wissenschaftlerin ist seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates.

Ana Martin-Villalba erforscht die degenerativen Vorgänge des zentralen Nervensystems im Alter und bei Krankheiten, auch im Vergleich zur Regeneration nach Schädigung der Bauchspeicheldrüse. Im Fokus stehen hierbei das Regenerationspotential von Stammzellen sowie deren Rolle bei der Tumorentstehung. Ana Martin-Villalba studierte Medizin an der Universität Murcia in Spanien und in Leeds, Großbritannien und promovierte an der Universität Heidelberg. Für ihre Arbeiten wurde die Wissenschaftlerin bereits mit dem Paul Ehrlich-und Ludwig-Darmstaedter Preis und dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis ausgezeichnet.

Aurelio Teleman studierte Biochemie an der Harvard Universität, bevor er am Imperial College in London und am Heidelberger EMBL promovierte. Seit 2007 erforscht er im DKFZ, wie Zellwachstum reguliert wird. Er entdeckte unter anderem einen neuen und überraschenden Signalweg: Er fand heraus, dass die

Fettsäure Stearinsäure nicht nur ein Stoffwechselprodukt ist, sondern auch wichtige biochemische Prozesse in der Zelle steuert. Neben weiteren Ehrungen wurde Teleman bereits 2010 der Young Investigator Award der EMBO verliehen.

