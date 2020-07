Ludwigshafen – Heute: WhatsApp-Bürgersprechstunde mit OB Steinruck

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Mittwoch, 8. Juli 2020, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger*innen können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden. Das Zeitfenster wurde ausgeweitet, da aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie derzeit keine persönliche Bürgersprechstunde stattfinden kann. In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die OB auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802.

Die Stadtverwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von “WhatsApp”.

