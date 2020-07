Germersheim – Neue Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Germersheim starten Beamtenlaufbahn

Römerberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Besonders dreist agierte ein unbekannter Täter am Dienstag kurz nach 17 Uhr in Römerberg. Nachdem eine 78-jährige Mechtersheimerin im Bereich der Feuerwache fußläufig gestürzt war und sich dabei verletzte, bot dieser an, ihr mitgeführtes, weißes Hercules-Pedelec nach Hause zu bringen. Während eine weitere Helferin die 78-Jährige an ihre Wohnanschrift fuhr, kam ... Mehr lesen »