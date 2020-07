Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim verpasst nach Niederlage letzte Aufstiegschancen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Eintracht Braunschweig ist mit einem 3:2 Heimsieg gegen den SV Waldhof Mannheim in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Tore für die Waldhöfer erzielten Abwehrspieler Gerrit Gohlke mit einem Kopfball zum 1:1 (13. Minute) sowie Stürmer Valmir Sulejmani mit einem Linksschuss in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 Ausgleich. Der SV Waldhof Mannheim hatte vor dem Spiel nur noch theoretische Chancen zum Aufstieg in die 2. Liga. Der SV Waldhof Mannheim ist nach der achten Saisonniederlage mit 55 Zählern vor dem letzten Spieltag auf den neunten Tabellenplatz zurück gefallen. Die Waldhöfer erwarten am 38. Spieltag zu Hause am 4. Juli den abstiegsbedrohten FSV Zwickau. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Der 1. FC Kaiserslautern spielte beim Auswärtsspiel beim Hallescher FC 1:1 Unentschieden. Das Tor für den FCK erzielte Timmy Thiele mit seinem 10. Saisontreffer in der 67. Minute. Der 1. FC Kaiserslautern liegt in der Tabelle mit 52 Punkten nun direkt hinter dem SV Waldhof auf dem zehnten Tabellenrang. Der FCK bestreitet am Samstag das Heimspiel gegen die 2. Mannschaft vom FC Bayern München, die Tabellenführer sind, aber nicht in die zweite Liga aufsteigen dürfen. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Text Michael Sonnick