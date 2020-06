Rhein-Pfalz-Kreis / Ludwigshafen – Coronainfektionen an mehreren Schulen aufgetreten

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

An mehreren Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis und in Ludwigshafen sind Coronavirus Fälle aufgetreten. Alle liegen im Bereich des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises.

Nach Informationen von MRN-News sind insgesamt an vier Schulen je ein Schüler mit nachgewiesenen Coronainfektionen infiziert.

Diese sind in Dudenhofen, eine Grundschule in Fußgönheim, die Karolina Burger Realschule in Ludwigshafen, sowie die IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen. Alle Schüler und die Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Ein weiterer Verdachtsfall ist in Mutterstadt in der IGS aufgetreten.

MRN News wird nachberichten.

Bildunterschrift: Trotz umgesetzter Coronamaßnahmen und Hygienemaßnahmen im Einzugsgebiet des Gesundheitsamtes vom Rhein-Pfalz-Kreis kam es zu 4 Coronainfektionen. MRN News Bild zeigt die Rudolf Wihr Schule, an der es bisher zu keinen bekannten Coronainfektionen kam.

Das Video zeigt wie an der Rudolf-Wihr-Schule die Corona Hygienevorschriften umgesetzt wurden: