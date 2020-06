Hockenheim – Sunday School – die musikalische Sonntagsschule mit Me and The Heat und dem HMV – Online aus dem Wasserturm in Hockenheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der erfolgreichen Sonntagsmatinee im vergangenen Monat, gibt sich das Musikerkollektiv ME and the Heat um Gitarrist und Bandgründer Mike Frank und Sängerin Christin Kieu am 14. Juni erneut die Ehre und veranstaltet ein weiteres Onlinekonzert ohne Publikum in Kooperation mit dem Hockenheimer Marketing Verein und den Stadtwerken Hockenheim. „Musik ist der Klang des Lebens. Daher freut es mich besonders, dass der Wasserturm in Hockenheim mit der „Sunday School“ von Me and the Heat auf diese Weise lebendig wird! Die Stadtwerke Hockenheim sind damit nicht nur als Energieversorger „Mittendrin. Nebenan“, sondern auch als Kulturförderer mit hochkarätigen Musikern aus Hockenheim und Umgebung aktiv“ so Martina Wilk, Werksleiterin der Stadtwerke Hockenheim. Das Konzept ist für eine Eventband, wie Me and the Heat ebenso ungewöhnlich, wie für so manchen Zuschauer. Nicht abends, sondern vormittags um 11 Uhr findet das Konzert statt und kann, über einen Livestream – Homepage des Hockenheimer Marketing Vereins www.hockenheimer-marketing-verein.de/sundayschool – ganz bequem mit der ganzen Familie vom heimischen Frühstückstisch aus, mit verfolgt werden.



Alle diejenigen, die die erste Ausgabe am 10. Mai verpasst haben, sei gesagt: Das Aufstehen lohnt sich, denn wieder werden die Musiker ihre Zuhörer mit auf eine sonore Reise durch unterschiedliche Länder, Musikstile und Stimmungen nehmen, so dass der sonntägliche Brunch zu einem unvergleichlichen Erlebnis wird. Wer Me and the Heat bereits kennt, wird schon erahnen, dass die Musiker sich ungern auf eine musikalische Spielart festlegen. Neben Rock-und Popsongs aus unterschiedlichsten Dekaden, erhalten auch andere Stile, wie Calypso, Reggae, Smoothjazz oder Latin, Einzug in das Programm der Band und sorgen für ein vormittägliches Feuerwerk an positiven Emotionen. Hier sind Musiker am Werk, die ihr Handwerk verstehen, zugleich aber auch die Spielfreude nicht zu kurz kommen lassen, und das ganz unabhängig von der Tageszeit. Special Guest bei dieser Ausgabe, ist der Sänger Ollie Rosenberger von der etablierten Hockenheimer Band Amokoma, der vielen Musikinteressierten ohnehin bereits ein Begriff ist. Wie bei der ersten Wasserturmveranstaltung darf auch dieses Mal wieder jeder Zuschauer im Livechat Fragen an die Crew, den HMV, aber vor allem an die Musiker, stellen. Der Startschuss ist am Sonntag, den 14. Juni um 11 Uhr – die beste Zeit für Livemusik direkt nach Hause zum Frühstücken.



BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail