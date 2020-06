Mannheim – Mannheimer Abendakademie – Wiedereröffnungsaktion nach Corona-bedingter Schließung #wirsindwieder dAA

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Corona-bedingten Schließung gibt es für die Mannheimer Abendakademie nun endlich das lange herbeigesehnte Licht am Ende des Tunnels: Ab Mitte Juni kehrt mit dem Start einer ausgewählten Reihe von Präsenzkursen ein Stück Normalität in das Haus in U 1 zurück. Bevor das Team der Abendakademie aber an diesem Tag die ersten Kund*innen begrüßt, möchte es mit einer außergewöhnlichen Aktion zum Neustart am Montag, 15. Juni, 9 Uhr, U 1, 16 – 19, Vorplatz der Mannheimer Abendakademie, − im wahrsten Sinne des Wortes! – für jede*n weithin sichtbar zeigen: Wir sind wieder dAA!

Zugleich werden der Verwaltungsratsvorsitzende der Abendakademie, Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, und die Geschäftsführerin Susanne Deß die Gelegenheit nutzen, über die Corona-Auswirkungen der vergangenen Wochen auf die Einrichtung sowie das Angebot in den kommenden Wochen bis zum Herbst – welches ein interessanter Mix aus Online- und Präsenzkursen sein wird – zu informieren.