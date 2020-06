Wiesloch – Vater und Tochter bei Motorradunfall schwer verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei schwerverletzte Personen bei Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 76-jähriger Autofahrer wollte kurz vor 19 Uhr mit seinem Opel Corsa das Tankstellengelände an der L594 verlassen und bog nach links in Richtung Wiesloch ab. Hierbei übersah er ein Motorrad das von Wiesloch kommend in Richtung der B 3 unterwegs war. Der 55-jährige Motorradfahrer, bei dem noch seine 11-jährige Tochter als Sozia saß, versuchte noch eine Notbremsung, brachte das Motorrad aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in die linke Seite des Opel Corsa. Beide Personen, sowohl der 55-jährige selbst als auch seine Tochter wurden über die Motorhaube geschleudert und blieben schwerverletzt auf der Straße liegen. Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber vor Ort im Einsatz. Alle drei Beteiligten mussten mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die L594 war für anderthalb Stunden voll gesperrt. Eine akute Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 4000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.