Grünstadt – Tasche auf Herd in Brand geraten

Am Mittwoch Nachmittag gegen 16:30 Uhr wurde durch den Bewohner ein Brand in seiner Wohnung im Westring in Grünstadt gemeldet. Unmittelbar danach vor Ort eintreffende Polizeikräfte konnten zunächst eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung und den unverletzten Mitteiler feststellen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Grünstadt begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Es stellte sich heraus, dass eine Tasche auf dem versehentlich eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Größerer Gebäudeschaden konnte durch die schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte durch den Bewohner und den dadurch ermöglichten schnellen Einsatz ebenfalls verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Westring im Bereich der Einsatzstelle für ca. 30 Minuten voll gesperrt, wodurch es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.