Landau – Ein letztes Mal LandauLivestream – Die Dicken Kinder rocken am Samstag, 30. Mai, die städtische Veranstaltungsreihe

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das wird fett: Die Band Die Dicken Kinder beschließt am Samstag, 30. Mai, den LandauLivestream. Das gemeinsame Angebot der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit Livekonzerten aus der Jugendstil-Festhalle war Anfang April gestartet, um die regionale Kulturszene in der Corona-Krise zu unterstützen. Der Abschluss mit den Dicken Kindern wird ab 19 Uhr live auf Facebook und YouTube gestreamt. Andere tragen nur dick auf… Die Dicken Kinder sind fett! Seit dem Jahr 2005 ist die Band um Chris Becker, Ira Diehr und Chris Weidemann live unterwegs. Und das in ganz Europa. Die Ansage ist so einfach wie klar: Jeder Auftritt wird von den Dicken Kindern zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht. Jeder einzelne Abend mit der Band wird gefeiert, wie es das Publikum noch kein zweites Mal erlebt hat. Dabei steht die „meiste Band der Welt“ für Musik und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen sie nicht nur souverän als erfahrene und routinierte Kolleginnen und Kollegen, sondern auch als gute Freundinnen und Freunde, die es selbst genießen, gemeinsam auf der Bühne Spaß zu haben.

Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube. Unterstützertickets für die beim Livestream auftretenden Künstlerinnen und Künstler können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.