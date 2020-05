Mosbach – Mehrere Verstöße bei Versammlung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Internationaler Tag der Pflegenden 2020: Nursing the World to Health Der 12. Mai 2020 ist der internationale Tag der Pflegenden und steht unter dem Motto „Nursing the World to Health“. Damit fokussiert der International Council of Nurses (ICN) die große Bedeutung der professionellen Pflege für alle Menschen dieser Welt – nicht ... Mehr lesen »