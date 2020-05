Heppenheim – Tourist-Information NibelungenLand wieder geöffnet – Wirtschaftsförderung Bergstraße öffnet Türen der kreisweiten Tourist-Information in Lorsch für Besucher – Vorgeschriebene Hygienemaßnahmen wurden umgesetzt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 11. Mai öffnet die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) wieder die Türen der Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch. Gäste können sich dann wieder täglich – auch an Wochenenden und den Feiertagen – über die Freizeitangebote und weitere touristische Highlights in der gesamten Region informieren: Die Mitarbeiter stehen unter Einhaltung der Hygienevorschriften für Informationsmaterial, Beratungsleistungen und Verkaufsprodukte zur Verfügung. Alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wurden umgesetzt und für die Gäste kenntlich gemacht. So hat man beispielsweise auch eigens für die derzeitige Situation bauliche Maßnahmen vorgenommen und einen so genannten „Spuckschutz“ für die Theke errichtet. Bis auf Weiteres gelten die Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Auch weiterhin ist die Tourist-Information telefonisch unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

Info: Wissenswertes über die touristischen Highlights in der Region gibt es auch im Internet unter www.nibelungenland.net.