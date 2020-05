Heidelberg – Elektro-Ladestationen per App bedienen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, den 4. Mai 2020, wird das Abrechnungssystem an allen Elektro-Ladepunkten der Stadtwerke Heidelberg Energie umgestellt. Über die App „für dich“ kann man ab dann schnell die nächste Lademöglichkeit in der Region finden, Ladevorgänge starten und komfortabel bezahlen.

In den vergangenen Jahren ist der Ausbau der Elektromobilität weiter vorangeschritten. Dieser Entwicklung passen die Stadtwerke Heidelberg ihr Ladekonzept zum 4. Mai an. Ab diesem Tag koordiniert ein neues Backend-System die Ladevorgänge, und an den Ladeeinrichtungen des regionalen Energieversorgers kann kostenpflichtig getankt werden. In der Testphase hatte der Energieversorger an seinen Ladestationen zum einen zur Förderung der Infrastruktur, zum anderen mangels geeigneter, verfügbarer Abrechnungssysteme noch kostenlos Ökostrom zur Verfügung gestellt.

Die Kosten für künftige Ladevorgänge setzen sich aus einer Startgebühr, den Kilowattstunden und – je nach Standort der Ladesäule – einer zeitabhängigen Gebühr zusammen. Kunden der Stadtwerke Heidelberg, die sich bisher für den Tarif heidelberg KLIMA emobil entschieden hatten, erhalten künftig über die KLIMA-Tarife weiter Ökostrom und können über die Zusatzvereinbarung „heidelberg EMOBIL“ beantragen, dass sie in der Stadtwerke-Heidelberg-App „für dich“ von den günstigeren Konditionen für Kunden profitieren – ohne zusätzliche monatliche Gebühr. Die Kosten der Kilowattstunden entsprechen an allen Standorten dem Fix-Preis der Kilowattstunden des heidelberg KLIMA-Tarifs in der kleinsten Verbrauchsstufe an allen Ladestationen in der Region, die über die App „für dich“ angezeigt werden.

Die Kosten eines Ladevorgangs richten sich nach Ladedauer und Ladeleistung des Fahrzeugs. Durchschnittlich kann bei einer Aufladung für 100 km (entspricht 20 kWh und einer Dauer von 3 Stunden bei Fahrzeugen des Ladetyps AC bzw. 30 Minuten bei Fahrzeugen des Schnell-Ladetyps DC) mit Kosten zwischen 7,60 € bis zu knapp 10 € gerechnet werden.

Laden und bezahlen per App „für dich“

Um zu den Konditionen der Stadtwerke Heidelberg aufzuladen, können sich Kunden über die Stadtwerke-Heidelberg-App „für dich“ oder über www.hd-emobil.de registrieren. Die App bietet ihnen unterwegs eine Übersicht über die nächsten Ladepunkte zum Standort inklusive Verfügbarkeit und zeigt dabei alle für die App-Nutzer verfügbaren Stationen in der Region an. Über die App wählt man den jeweiligen Ladepunkt aus, kann die Preise einsehen und Ladevorgänge beginnen und beenden. Die App zeigt den Startzeitpunkt des Ladevorgangs, nach Abschluss die geladene Menge in kWh sowie eine Rechnungsübersicht. Sobald ein Zahlungsmittel hinterlegt wurde, kann hierüber komfortabel bezahlt werden.

Kunden der Stadtwerke Heidelberg, die keine Zusatzvereinbarung „heidelberg EMOBIL“ haben, sowie Nicht-Kunden können die App „für dich“ ebenfalls an allen angezeigten Ladesäulen für Elektro-Ladevorgänge nutzen. Dazu scannen sie einfach den QR-Code an den jeweiligen Ladestationen per Smartphone und können den Ladevorgang anschließend beginnen.

Kunden, die eine Ladekarte oder eine Lade-App eines Partners nutzen, laden an den Säulen wie gehabt zu dessen Konditionen.

Die Stadtwerke-Heidelberg-App „für dich“ steht kostenfrei im Appstore und Google Play zum Download zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Tarifen und weitere Informationen auf www.swhd.de/emobility