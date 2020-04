Mannheim – AKTUELL: In Baden Würrtemberg gilt ab nächster Woche Maskenpflicht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Freitag, 17. April 2020, gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Signal an Deutschlands Krankenhäuser, angesichts der sich entspannenden Lage in der „Corona-Krise“ den Regelbetrieb Schritt für Schritt wiederaufzunehmen. Nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten und -Neuinfektionen auch in der Metropolregion Rhein-Neckar deutlich zurückgegangen ist, haben die Verantwortlichen der GRN-Kliniken Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und ... Mehr lesen »