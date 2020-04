Landau – Viel los, keine Verstöße: Ordnungsamt der Stadt Landau zieht positives Fazit des ersten Tags nach Lockerung der Corona-Beschränkungen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Ordnungsamt der Stadt Landau hat mit seinen Einsatzkräften den ersten Tag nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen begleitet. Das Fazit fällt positiv aus: Zwar war in der Innenstadt nach Wiedereröffnung eines Großteils der Geschäfte viel los, die stichprobenartigen Kontrollen der städtischen Ordnungskräfte ergaben aber – Stand später Nachmittag – keine Verstöße. Allerdings gab es beim Ordnungsamt sowie anderen Ämtern und Abteilungen der Stadtverwaltung zahlreiche (telefonische) Anfragen, ob und unter welchen Voraussetzungen Betriebe wieder geöffnet werden dürfen.

Seit Montag, 20. April, dürfen in Rheinland-Pfalz Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern wieder öffnen. Die geltende Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lässt auch zu, dass größere Geschäfte einen Teil ihrer Fläche abtrennen. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. U.a. ist nur eine Kundin bzw. ein Kunde auf 10 Quadratmetern Fläche erlaubt. Die Geschäfte haben etwa durch entsprechende Einlasskontrollen hierfür Sorge zu tragen.

Die Landesverordnung mit allen Lockerungen kann im Internet unter corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen eingesehen werden.

Bildunterschrift: Wieder ein bisschen was los in LD: Der Landauer Rathausplatz an Tag 1 nach Inkrafttreten der Lockerungen. (Quelle: Stadt Landau)