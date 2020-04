Ludwigshafen – Bewilligung von 35.200 Euro Landesförderung für Ludwigshafener Sportvereine

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 96-jähriger Wormser wurde am gestrigen Donnerstag in seinem eigenen Haus Opfer eines Überfalls. Gegen 22:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Tür des Einfamilienhauses in der Donnersbergstraße. Als der spätere Geschädigte die Tür öffnete, drängte der Täter in den Hausflur und schlug unvermittelt auf sein Opfer ein. Durch die Hilferufe ... Mehr lesen »