Mannheim – Jobs for Future Mannheim 13. bis 15. Februar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aha-Erlebnisse für den persönlichen Berufsweg

Die Messe Jobs for Future bietet viel mehr als Stellenangebote und Infos über Ausbildung und Studium – Eintritt frei

Beste Chancen für alle, die vor der Berufswahl stehen – oder nach Ausbildung und Studium einsteigen wollen: Auf der Jobs for Future, die vom 13. bis 15. Februar 2020 in der Maimarkthalle Mannheim stattfindet, haben sie eine große Auswahl an Möglichkeiten, den für sie passenden Weg zu finden. Das gilt ebenso für alle, die sich beruflich weiterqualifizieren, umorientieren oder nach der Familienpause wieder einsteigen wollen. Denn über 300 Aussteller bieten auf der dreitägigen Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung zahlreiche Berufs- und Bildungswege unter einem Dach – vom Praktikum bis zum Masterstudium. Die Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 17 geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Orientierung gewinnen. Das Angebot ist riesig, Bewerber sind gesucht – aber welcher Beruf ist der passende, und welche Optionen gibt es überhaupt? Eine erste Orientierung kann man sich bei den Kooperationspartnern der Jobs for Future holen: IHK Rhein-Neckar, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Agentur für Arbeit Mannheim und Regionalbüro für berufliche Fortbildung haben nicht nur Verzeichnisse von Ausbildungsberufen und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie können auch Adressen nennen, bei denen man sich zum Beispiel um ein Praktikum bewerben kann.

Persönliche Beratung. Der besondere Vorteil der Messe liegt im persönlichen Kontakt: Fragen lassen sich im Gespräch am besten klären. An den Ständen helfen nicht nur Berufsberater und Personaler, sondern oft auch Azubis und Studierende, die ihre eigenen Erfahrungen auf Augenhöhe weitergeben können. So entsteht ein praxisnahes Bild, was die Bewerber erwartet, welche Kenntnisse erforderlich sind und wofür man sich begeistern sollte. In über 100 kostenlosen Workshops und Kurzvorträgen stellen die Profis Karrierewege auch jenseits des Mainstreams vor und geben Tipps für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. An vielen Messeständen dürfen die Besucherinnen und Besucher testen, mitmachen, ausprobieren und so eigene Stärken und Talente entdecken. Das sorgt für so manches Aha-Erlebnis – vertiefen kann man dieses in einem Praktikum.

Den passenden Weg finden. Berufswege und Zugangsmöglichkeiten ändern sich. Einen Ausbildungsberuf erlernt man im dualen System oder in einer Berufsfachschule – oder in einer Kombination. Studieren kann man in Vollzeit oder berufsbegleitend, manchmal sogar ohne Abitur. Wer schon im Beruf steht, kann seine Kenntnisse in der passenden Weiterbildung auf den neuesten Stand bringen – auch dafür gibt es unterschiedliche Optionen und maßgeschneiderte Konzepte.

Quelle Bild/Text:MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH