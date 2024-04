Hockenheim – ERSTMELDUNG – Unfall an der Talhauskreuzung – Verkehr wird aktuell vor Ort geregelt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rasenspieler reisen am Sonntag (14.00 Uhr) zum Tabellenzweiten der Oberliga Baden-Württemberg WAHLWERBUNG INSERATPeter Uebel, CDU, wählen am 9. Juni 2024CDU-LU.de INSERATFrank Meier, SPD, wählen am 9. Juni 2024spd-fraktion-ludwigshafen.de (mk) Sechs lange Partien mussten sich die Fans des VfR Mannheim gedulden, ehe sie am vergangenen Samstag endlich den lang ersehnten Premierensieg im ... Mehr lesen »