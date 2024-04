Schwetzingen – Exzellenz und Expertise bei Brustkrebs-Operationen – Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in der GRN-Klinik Schwetzingen, ist erneut von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) als „Senior-Mammaoperateur“ ausgezeichnet worden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Rund 70.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr daran. In vielen Fällen muss die Brust operiert werden. Um ein funktionell und ästhetisch optimales Operationsergebnis zu erzielen, ist die Expertise des Operateurs unabdingbar. Diese Erfahrung wurde Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe an der GRN-Klinik Schwetzingen, mit der Auszeichnung als „Senior-Mammaoperateur“ erneut bestätigt. Schon seit 2009 ist Dr. Maleika von der Deutschen Krebsgesellschaft für die hohe Anzahl an absolvierten Brustoperationen zertifiziert. In regelmäßigen Abständen prüft die Fachgesellschaft die Zahl der durchgeführten Brustkrebsoperationen, alle fünf Jahre wird bei Erfüllung der Kriterien das Zertifikat erneut.

„Die Rezertifizierung zeigt, dass im Brustzentrum in Schwetzingen eine Exzellenz und Expertise vorhanden ist, die den uns anvertrauten Patientinnen das gute Gefühl geben kann, dass sie hier optimal operiert und behandelt werden“, betont die Chefärztin. Trotz der vielen Behandlungsfälle behält sie jede Patientin mit ihren individuellen Bedürfnissen im Blick. Für sie sei jeder Eingriff wie ein neues Kunstwerk: „Jede Operation muss sorgfältig geplant und durchgeführt werden.“ Besonderen Wert legt Dr. Maleika auf ein funktionell sowie ästhetisch optimales Endergebnis: „Schlüssel dazu ist eine akribische Planung des Resektionsvolumens und der Schnittführung.“

Weitere Informationen unter https://www.grn.de/medizinische-fachzentren/brustzentrum-sinsheim/schwetzingen