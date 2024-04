Ludwigshafen – Sperrung von Fahrspuren auf der #B44 (Hochstraße Nord) Fahrtrichtung Bad Dürkheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Freitag, 19. April 2024, ab 19 Uhr bis Montag, 22. April 2024 bis 5 Uhr wird der Bereich Tiefbau auf der B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim weitere Kampfmittelsondierungen im Bereich des Ziegeleiweges durchführen. Um die Kampfmittelsondierungen durchführen zu können, ist es erforderlich, die B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zwischen den Anschlussstellen Heinigstraße und Bruchwiesenstraße für den Verkehr voll zu sperren.

Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, der ausgeschilderten großräumigen Umleitung zu folgen. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Bad Dürkheim erfolgt über die Rheinuferstraße – Carl-Bosch-Straße – Brunckstraße – L523 zur B9.

Die Sperrung dient der Vorbereitung von Arbeiten für das Vorhaben Helmut-Kohl-Allee, Bereich Westbrücke. An den nachfolgenden Wochenenden sind weitere Vollsperrungen der B44 geplant. Hierzu wird der Bereich Tiefbau zeitnah informieren. Der Bereich Tiefbau bittet die Verkehrsteilnehmer*innen, die Sperrung über die Bundesstraße 9 sowie über die Autobahnen A6 und A61 großräumig zu umfahren, da mit erheblichen Behinderungen zu rechnen ist.

Quelle Stadt Ludwigshafen / Foto MRN News