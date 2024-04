Dortmund – Borussia Dortmund steht nach Heimsieg im Halbfinale der Champions League

Dortmund. Borussia Dortmund hat das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League am Dienstagabend gegen Atletico Madrid mit 4:2 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Vor 81.365 Zuschauern führten die Dortmunder durch Julian Brandt (34. ) und Ian Maatsen (39.) mit 2:0 zur Halbzeit. Nach der Pause brachte Atletico Madrid drei neue Spieler und machte Druck. Durch ein unglückliches Eigentor durch Mats Hummels (49.) gelang der 1:2-Anschlusstreffer und in der 64. Minute erzielte Angel Correa den 2:2-Ausgleich für die Spanier. Doch Niclas Füllkrug (71.) und Marcel Sabitzer (74. ) sorgten mit zwei weiteren Toren für den verdienten 4:2 BVB-Heimsieg. Das Hinspiel in Madrid hatten die Dortmunder letzte Woche mit 1:2 verloren. Borussia Dortmund steht damit erstmals seit 2013 wieder im Halbfinale der Champions League. Nach der Partie wurden die Dortmunder Spieler von den BVB-Fans auf der Südtribüne lange gefeiert. Im Halbfinale treffen die Dortmunder am 1. Mai auf Paris St. Germain, die gestern einen 4:1-Auswärtssieg beim FC Barcelona feierten. Die Pariser hatten das Hinspiel im eigenen Stadion mit 2:3 gegen Barcelona verloren.

Am Mittwoch (17.4) kann der FC Bayern München als zweite deutsche Mannschaft ins Halbfinale der Champions League einziehen. Die Bayern spielen zu Hause gegen den FC Arsenal London, das Spiel wird live um 21 Uhr auf DAZN übertragen. Beim Hinspiel letzte Woche in London spielten die Bayern 2:2-Unentschieden. Die zweite Partie bestreiten Manchester City gegen Real Madrid, das Hinspiel in Madrid endete 3:3 unentschieden.

Text Michael Sonnick